(Agenzia Vista) Latina, 06 maggio 2017 Seconda edizione di "Open Gate" alla centrale nucleare di Latina gestita dalla Sogin. I cittadini avranno la possibilità di visitare l'impianto in decommisioning per dar seguito all'impegno preso dalla società di garantire "trasparenza nella gestione delle strutture", come sottolinea l'amministratore delegato Sogin Luca Desiata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev