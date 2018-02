(Agenzia Vista) Napoli, 08 febbraio 2018 'Operazione verita' di De Luca sull'Ospedale del Mare, lo speciale Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, effettua un sopralluogo all'Ospedale del Mare per una 'operazione verità' sul suo funzionamento. Il Governatore ha sottolineato come grazie al suo lavoro e a quello del team da lui messo in piedi si è riusciti ad aprire una struttura che diventerà un'eccellenza della sanità campana e italiana. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev