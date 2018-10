(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2018 Opere pubbliche, Salvini in dialetto milanese: "Ofelè fa el to mesté, bloccare 5mila cantieri fermi" "Da quando sono al ministero ho scoperto che ci sono 5.300 opere pubbliche bloccare, dobbiamo far ripartire il lavoro nel nostro Paese". Queste le paorle di Matteo Salvini, ministro degli Interni, intervenendo all'assemblea nazionale dell'Ance. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it