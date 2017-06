Oppositore russo Navalny fermato prima della manifestazione

Mosca, (askanews) - Il leader d'opposizione russo Alexei Navalny è stato fermato sotto casa dalla polizia prima della manifestazione non autorizzata che ha organizzato nel centro di Mosca. Ad annunciarlo la moglie via Twitter."Ciao, sono Yulia Navalnaya... Alexei è stato fermato nell'androne del palazzo. Ha chiesto di comunicarvi che i nostri progetti non sono cambiati: Tverskaya", ha scritto la donna, indicando il nome della via dove è in programma la manifestazione, sull'account Twitter ufficiale dell'oppositore.Migliaia di sostenitori del leader dell'opposizione Alexei Navalny hanno manifestato in tutta la Russia. Si tratta della seconda ondata di proteste, dopo il 26 marzo, organizzata in Russia da Navalny, che ha condotto senza sosta una campagna anti-corruzione sul web e ha annunciato l'intenzione di sfidare Vladimir Putin alle elezioni presidenziali del 2018.