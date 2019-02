(Agenzia Vista) Tirana, 16 febbraio 2019 Opposizione in piazza a Tirana assalta il palazzo del Governo, scontri con la polizia Esplode la violenze in piazza nella capitale dell'Albania, dove l'opposizione sta manifestando per chiedere elezioni anticipate. I manifestanti hanno assaltato il palazzo del Governo e pare che qualcuno sia riuscito a fare irruzione. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it