(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2018 Orfini Di Maio ha sacrificato valori del M5s per il condono a Ischia "Immagino che le primarie saranno nel mese di febbraio, per permettere al nuovo segretario di preparare gli appuntamenti elettorali. Ringraziamo Martina che si è caricato il PD sulle spalle con coraggio e competenza in una fase difficile". Così Matteo Orfini al termine della segreteria del Partito Democratico nel corso della quale il segretario Maurizio Martina ha rassegnato le dimissioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev