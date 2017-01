Orfini: giugno data ragionevole per voto ma dipende dalle altre forze politiche

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 30 gennaio 2017 Nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani i rappresentanti del Partito Democratico si riuniscono per l'incontro sulle "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Modera l'incontro la vice-presidente del gruppo PD al Senato Giuseppina Maturani e intervengono Luigi Zanda, Federico Gelli, Amedeo Bianco e Matteo Orfini.