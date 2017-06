Orlando: accordi su elezioni anticipate incostituzionali

Bari (askanews) - "Questa è una domanda che va rivolta al Capo dello Stato a cui competono le prerogative in questo senso. Accordi politici tra forze politiche che cerchino di affrontare questo tema a prescindere dal Capo dello Stato, sono contro la Costituzione". Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a margine di un incontro a Bari, ha risposto così a chi gli chiedeva se l'approvazione della legge elettorale èindipendente dal voto anticipato. "Ci sarà sicuramente qualcuno (che spinge per il voto anticipato, ndr) - ha proseguito - alla fine la valutazione compete al Presidente della Repubblica"."Io aspetto une legge elettorale che consenta di poter scegliere bene una classe dirigente, un governo, dopodiché si può tornare a votare, ci sono ancora cose importanti che si possono fare ma non abbiamo l'ossessione di arrivare all'ultimo giorno della legislatura", ha aggiunto.