Orlando: governo commissariato? non me ne sono accordo

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2017 L’Assemblea nazionale del PD all’Hotel Marriott per proclamare Matteo Renzi segretario e Maurizio Martina vicesegretario. “L’Assemblea Nazionale – ha scritto Matteo Renzi – ufficialmente darà il via al mandato 2017-2021 della nuova segreteria. In quella sede illustrerò le mie proposte di lavoro ai mille delegati. Umiltà e responsabilità significa che c’è un grande lavoro da fare e con Maurizio Martina lo faremo volentieri” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev