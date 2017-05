Orlando: nuovo movimento rivolto ai cittadini non ai partiti

(Agenzia Vista) Napoli, 27 maggio 2017 Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e' intervenuto all'assemblea ordinaria dei socia della Banca del Credito Cooperativo di Napoli. ''Dobbiamo capire che se chi e' rimasto indietro non riaggancia il gruppo di testa l'Italia non cresce'' ha affermato Orlando, che poi ha ripreso le parole del Papa nel suo intervento all'Ilva di Genova, ''Le parole del Papa sono un bilancio amaro di una stagione in cui si e' pensato che i soldi si potessero fare a prescindere dalla produzione, peccato che lo dica soltanto il Papa e pochi altri''. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev