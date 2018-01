(Agenzia Vista) Roma, 06 January 2018 GDS Orlando (sind Palermo) ricorda Piersanti Mattarella profeta della politica in Sicilia Grasso ricorda Piersanti Mattarella, Grasso: da 38 anni si ripete momento di tristezza e commozione ''A distanza di tantissimi anni la figura di Piersanti Mattarella appare sempre piu' come quella di un profeta della possibilita' di fare politica in Sicilia a servizio della comunita' e contro l'illegalita'. Piersanti ha dimostrato di essere uno straordinario uomo ed uno straordinario politico con una visione delle istituzioni e del loro ruolo nella societa' molto piu' moderna ed innovativa rispetto a quella dei tempi in cui ha vissuto, in cui era 'normale' che lo Stato avesse il volto della mafia e la mafia il volto dello Stato''. Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine della cerimonia di commemorazione per Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia 38 anni fa. courtesy_GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev