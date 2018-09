Oro, seta e 236 diamanti: a Dubai le scarpe più care al mondo

Roma, (askanews) - Ecco le scarpe più care del mondo: un paio di decolleté con tacco a spillo in oro, pelle, seta e 236 diamanti del valore di 17 milioni di dollari (circa 14,5 milioni di euro).Sono state esposte nel lussuosissimo hotel Burj Al Arab di Dubai.Le Passion Diamond Shoes, realizzate dal marchio Jada Dubai con Passion Jeweller, come si legge sulla soletta a grandi lettere oro, hanno sulla punta anche due rari e costosi diamanti D da 15 carati ciascuno; gli altri, più piccoli, corrono lungo tutto il bordo. Per realizzare questa calzatura esclusiva ci sono voluti 9 mesi.