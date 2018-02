Oscar Di Maio, attore che lancio' Francesca Pascale, si schiera con LeU: c'e' saggezza e qualita'

(Agenzia Vista) Napoli, 09 febbraio 2018 Oscar Di Maio sostiene Liberi e Uguali: movimento vicino al popolo c'è saggezza e qualità "Movimento vicino al popolo, c'è saggezza e qualità". Queste le parole di Oscar Di Maio, comico popolare campano che stamattina ha accompagnato Arturo Scotto, candidato in Campania ai collegi plurinominali con Liberi e Uguali in un lavoro di volantinaggio per far conoscere il programma del movimento nel quartiere Sanità a Napoli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev