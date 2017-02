Oscar di salmone e torta frozen, il menu della notte delle stelle

Roma, (askanews) - C'è grande attesa a Hollywood per la notte degli Oscar, per sapere chi vincerà le prestigiose statuette durante la cerimonia del 26 febbraio, e per tutto il contorno di appuntamenti mondani e party che vi ruotano attorno. Come l'annuale cena di gala, il Governors Ball, in cui vincitori e vinti si ritrovano dopo la consegna dei premi.Il celebre chef Wolfang Puck, che da 12 anni si occupa di questo importante appuntamento ha pensato un menu a tema molto elaborato, che comprende tra le altre cose "Oscar di salmone affumicato" e "Torta al cioccolato Frozen"."Ci prepariamo a servire una cena per 1600 persone, più i musicisti e tutte le persone che lavorano agli Oscar - racconta - che sono circa altre 2000. Durante il servizio gestisco due cucine, una su ogni lato della sala e ho a disposizione 300 chef e 600 camerieri solo per questo party".Ed ecco la misteriosa torta: "Congeliamo qui la mousse di cioccolato, la potete vedere completamente ghiacciata, poi ci mettiamo sopra una salsa calda di lamponi e vedete come si scioglie, diventa quasi una torta calda al cioccolato, ma è una torta di cioccolato ghiacciata", 'Frozen' come il film.Tutto è ispirato alle statuette, dalle tartine al salmone, ai cioccolatini. Kamel Guechida, capo-pasticcere:"Ogni anno facciamo queste statuette, sono riempite di cioccolato purissimo, ne facciamo circa 7.000-8.000". "In tutto prepariamo 9.000-10.000 dessert, piccole porzioni per provare i vari gusti e sperimentare. Quindi è un lavoro molto elaborato".