Oscar Farinetti (Eataly) contro il Decreto Sicurezza Bis

Bologna, 12 set. (askanews) - Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, tra gli ospiti a Bologna della prima edizione di Global Inclusion - Generazioni Senza Frontiere", manifestazione no profit dedicata all'inclusione sul lavoro voluta e promossa da Newton, società leader nella consulenza, formazione ed organizzazione di eventi, ha espresso la sua opinione sul vento che deve soffiare per avere ricchezza in termini di biodiversità culturale: "Un vento diverso da quello che è soffiato fino a questa estate. Fortunatamente la brezza pare abbia voltato." Ed ha aggiunto: "Io sono tra quelli che ha letto il Decreto Sicurezza Bis. E ho letto anche le leggi razziali del '38, e le ho messe li vicino. Nelle leggi razziali del '38 non c'era mica scritto sterminiamoli, c'erano scritte delle cose piu' o meno simili a quelle del Decreto Sicurezza Bis. Abbiamo scampato un pericolo gravissimo."Global Inclusion ha chiamato a raccolta 150 imprese, decine di associazioni, 9 tra Università e scuole italiane, scalando il trend topic di Twitter in Italia con #globalinclusion e creando oltre 2900 interazioni.