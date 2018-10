Pacchi bomba, Trump chiede massima pena per il responsabile

Roma, (askanews) - Parlando dalla North Carolina a una decina di giorni dalle elezioni di metà mandato, il presidente americano Donald Trump ha definito "atto terroristico" l'invio di pacchi bomba a suoi oppositori politici."Queste azioni terroristiche devono essere perseguite e punite nella massima pena consentita dalla legge", ha detto.Trump ha aggiunto anche che "la violenza politica non deve mai essere permessa in America", promettendo "di fare tutto quello che è nella sua possibilità per fermarla".Il presunto responsabile dell'invio dei pacchi bomba è un simpatizzante del presidente Trump con diversi precedenti giudiziari: si chiama Cesar Dyon, ha 56 anni, ed è stato arrestato in Florida e ora rischia fino 48 anni di carcere.I pacchi bomba sono stati inviati a esponenti democratici, tra cui l'ex segretario di Stato, Hillary Clinton, e l'ex presidente Barack Obama, e ad altre persone critiche nei confronti di Trump. Finora, sono stati intercettati 12 pacchi con ordigni potenzialmente esplosivi.