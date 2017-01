Padoan: banche, manager vanno sanzionati. Giustizia faccia presto

(Agenzia VISTA) Roma, 12 gennaio 2017 Il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, in una audizione in Parlamento sulla tutela del risparmio nel settore creditizio: "La fiducia è un fattore essenziale per il funzionamento del sistema bancario: si è spesso gettato discredito sull'intero settore alimentando una percezione negativa, sbagliata e dannosa perché mette a repentaglio la ripresa. Detto questo, è vero che alcune banche hanno reagito meglio e altre peggio alla crisi". Il ministro ha aggiunto ''In alcune banche c'e' stata una "gestione da parte di amministratori e manager che possono aver violato norme deontologiche e penali. Per tutti questi casi il governo auspica che la giustizia faccia rapidamente il proprio corso e che tutti coloro che hanno provocato danni alla colettivita', alle comunita' locali, ai risparmiatori e agli investitori vengano sanzionati"