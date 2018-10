(Agenzia Vista) Firenze, 20 ottobre 2018 Padoan sale su palco Leopolda ed è ovazione, per lui più di un minuto di applausi Ovazione per Pier Carlo Padoan quando è salito sul palco della Leopolda. Diverse persone dal pubblico si sono alzate in piedi e tutta la sala gli ha tributato più di un minuto di applausi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it