(Agenzia Vista) Barnaul, 04 gennaio 2018 Si sono nascosti in un centro commerciale della città siberiana di Barnaul, per continuare a divertirsi nell'area dedicata ai bambini dopo l'orario di chiusura. Tra un tuffo in piscina tra le palle colorate e un giro sulle macchinine, le ''avventure'' di questo papà e figlio sono state riprese dalle telecamere di sicurezza Courtesy Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev