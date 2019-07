Pakistan, aereo militare si schianta sulle case: almeno 17 morti

Roma, 30 lug. (askanews) - Almeno 17 persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite in Pakistan, dove un piccolo aereo militare si è schiantato sulle case in una zona residenziale vicino alla città di Rawalpindi, nella provincia orientale del Punjab.Secondo fonti militari un loro aereo era "in volo di addestramento di routine" quando è caduto sul villaggio di Mora Kalu.Uno dei residenti ha raccontato che l'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino:"Ho visto che la coda dell'aereo era in fiamme, in due o tre secondi poi si è schiantato a quattro case dalla mia, sulla quinta, e ha preso fuoco"."Ero sveglio quando è passato sopra casa mia - dice un altro sopravvissuto - aveva preso fuoco già in aria, il rumore era spaventoso, era un aereo piccolo".