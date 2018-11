Pakistan, Asia Bibi scarcerata ma è mistero su dove sia

Islamabad (askanews) - Asia Bibi è stata scarcerata, ma resta il mistero su dove si trovi dopo il rilascio. La prima prima ipotesi - che fosse riuscita a lasciare il Pakistan - è stata presto smentita. Il portavoce del ministero degli Esteri Muhammad Faisal ha dichiarato che la donna cristiana condannata a morte per blasfemia e liberata ieri dopo la decisione della Corte Suprema pachistana, è ancora in patria."E' in Pakistan", ha detto a Afp dopo le indiscrezioni di stampa che la volevano su un volo verso una destinazione sicura. Sarebbe invece stata trasferita in una località segreta.La vicenda di Asia Bibi è divenuta un caso internazionale. Madre di quattro figli, fu denunciata nel 2009 da una donna che l'accusò di aver insultato l'Islam durante una discussione nel Punjab, nell'est del Paese, tra altre lavoratrici stagionali di un frutteto. Un battibecco che è costato alla donna otto anni di vita in carcere e una condanna a morte annullata in extremis.Il suo caso ha suscitato numerose reazioni all'estero e tante manifestazioni in tutto il mondo per chiedere che venisse annullata la condanna. Molti Paesi si sono anche offerti per ospitare la donne e i suoi familiari. Nei giorni scorsi, dopo la notizia della sua assoluzione, in tutto il Pakistan si sono registrati disordini e proteste da parte dei gruppi islamisti. E non è da escludere che il mancato espatrio sia legato a un compromesso per placare l'ira degli islamisti più radicali.