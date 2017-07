Pakistan, autobomba esplode a Lahore: almeno 20 i morti

Lahore (askanews) - Almeno venti persone sono rimaste uccise e decine ferite in una esplosione in un mercato di Lahore, la capitale culturale del Pakistan. Secondo le autorità locali potrebbe essersi trattato di un attentato suicida contro la polizia ma le verifiche sono tuttora in corso."Purtroppo sono stati colpiti anche dei civili - ha spiegato il capo delle operazioni di polizia, Haider Ashraf - stando alle prime indagini sembrerebbe che si sia trattato di un attentatore suicida a bordo di una motocicletta".L'esplosione si è verificata in un affollato mercato di verdura. Il ministro dell'Interno, Chaudhry Nisar Ali Khan ha spiegato che la maggior parte delle vittime sono poliziotti e passanti. "Non possiamo ancora dire con certezza - ha spiegato alla stampa - se si tratti effettivamente di un atto terroristico o di una esplosione accidentale".