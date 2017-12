(Agenzia Vista) Washington, 09 dicembre 2017 Palestina, la preghiera dei musulmani all'esterno della Casa Bianca Si stanno estendendo in tutto il mondo le proteste a favore dei palestinesi dopo la decisione di Donald Trump, presidente Usa, di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato d'Israele. In queste immagini alcuni musulmani hanno pregato ai giardini Lafayette, adiacenti alla Casa Bianca. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev