(Agenzia VISTA) Milano, 19 febbraio 2017 Poche ore prima dell'incidente che ha distrutto una della palme collocate in piazza Duomo a Milano, il movimento di estrema destra Casapound aveva manifestato davanti all'aiuola contestata con uno striscione in cui si legge "no all'africanizzazione del Duomo." Fonte pagina facebook Casapound Milano’