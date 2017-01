Roma, (askanews) - Pamela Anderson, l'attrice canadese celebre per il suo ruolo nel telefilm "Baywatch" (1992-1998), distribuisce giocattoli, libri e vestiti ai bambini nel campo per migranti Grande-Synthe vicino a Calais in Francia. L'attrice, vegetariana fin dall'infanzia, è anche ambasciatrice della società per la protezione degli animali PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).