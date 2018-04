(Agenzia Vista) Usa, 17 aprile 2018 Panico su volo New York-Dallas, esplode il motore e una donna rischia di volare via dal finestrino Il motore di sinistra del Boeing 737-700 partito da New York e diretto a Dallas è esploso in volo. Un passeggero, Marty Martinez, ha pubblicato su Facebook alcune foto e i concitati momenti prima dell'atterraggio: "Qualcosa non va con il nostro aereo, sembra che stiamo andando giù. Atterraggio d'emergenza... Volo Southwest da New York a Dallas..." _Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev