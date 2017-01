Paolo Gentiloni operato al cuore, auguri bipartisan su Twitter

Roma, (askanews) - Un "lieve malore" per il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al rientro da Parigi. Secondo quanto si apprende il premier è stato sottoposto a un intervento di angioplastica al Policlinico Gemelli. L'operazione è perfettamente riuscita e Gentiloni "sta bene ed è vigile".Subito sono fioccati gli auguri bipartisan sui social, tra cui quelli del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta:"Auguri di pronta guarigione al premier @PaoloGentiloni da parte del @GruppoFICamera. Un abbraccio affettuoso e in bocca al lupo"."Un augurio e un abbraccio a @PaoloGentiloni. Ti aspettiamo presto", è il messaggio del capogruppo del Pd Ettore Rosato.Anche i cinque stelle nella persona di Danilo Toninelli hanno espresso i loro auguri:"Di fronte alla salute non c'ècompetizione che tenga. Si riprenda presto, Paolo Gentiloni", ha scritto il deputato M5s.Gli ha fatto eco il collega Luigi di Maio, cinguettando: "Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Paolo Gentiloni".