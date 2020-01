(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2020 Papa Francesco: "Attenzione a maghi e cartomanti, promettono falsi idoli" Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro: "Siamo noi a dover cambiare, a trasformare il nostro modo di vivere pur nell'ambiente di sempre, a modificare i criteri di giudizio sulla realtà che ci circonda. Ecco la differenza tra il vero Dio e gli idoli traditori, come il denaro, il potere, il successo...; tra Dio e quanti promettono di darti questi idoli, come i maghi, i cartomanti, i fattucchieri". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev