(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 novembre 2018 Papa Francesco e' santita' che vince, non il mondo In occasione del 1 Novembre, la solennita di Ognissanti, Papa Francesco ha tenuto l'Angeus in Piazza San Pietro. Migliaia di fedeli accorsi, malgrado il maltempo e la pioggia che si è abbattuta in Piazza San Pietro durante la preghiera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev