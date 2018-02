(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2018 Papa Francesco Gesu' ci manda tra la gente, non in laboratorio "Gesù non è venuto sulla terra per stare in laboratorio. E' venuto per stare tra la gente". Queste le parole di papa Francesco in occasione dell'Angelus domenicale in piazzza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev