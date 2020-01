(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 05 gennaio 2020 Papa Francesco: "Guerra porta solo morte e distruzione. Mantenere autocontrollo" Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro: "In tante parti del mondo si sente la terribile aria di tensione. La guerra porta solo morte e distruzione. Invitiamo tutte le parti a mantenere accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo e a scongiurare l'ombra dell'inimicizia. Preghiamo in silenzio perché il Signore ci dia questa grazia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev