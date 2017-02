Papa Francesco: il Mediterraneo ormai e' diventato un cimitero

Papa Francesco all'Università Roma Tre per incontrare la comunità dell'ateneo accolto dai giovani che lo acclamano per stringergli la mano. "La politica si e' abbassata tanto. Non solo qui, io parlo di tutto il mondo" così il pontefice ha descritto la mancanza della capacita' di ascoltarsi "che si vede in tv, quando intervengono i politici, specie durante la campagna elettorale. E si risponde all'altro ancora prima che finisca di parlare, cioe' senza ascoltare e capire cosa sta dicendo": (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 17 febbraio 2017