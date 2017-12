(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Papa Francesco in piazza tra i fedeli per augurare buon anno Alla fine del Te Deum in Basilica Papa Francesco è uscito per pregare davanti al presepe in Piazza San Pietro e per salutare i fedeli in occasione dell'arrivo del nuovo anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev