(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 05 gennaio 2020 Papa Francesco: "Mettiamo in pratica la pace" Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro: "In questa prima domenica dell'anno rinnovo a tutti gli auguri di serenità e di pace nel Signore. Nei momenti lieti e in quelli difficili, affidiamoci a Lui, che è nostra speranza! Ricordo anche l'impegno che ci siamo presi a capodanno, Giornata della Pace: 'La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica'. Con la grazia di Dio, potremo metterlo in pratica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev