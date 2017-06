(Agenzia Vista) Roma, 10 June 2017 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglie Sua Santità Papa Francesco al Quirinale in visita ufficiale di restituzione di quella compiuta dal Capo dello Stato in Vaticano, succede il 18 aprile 2015. Successivamente il presidente Mattarella e Papa Francesco hanno incontrato una delegazione di studenti delle scuole elementari provenienti dalle zone colpite dal sisma in Centro Italia_fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev