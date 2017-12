(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2017 Papa Francesco in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore In occasione della solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Papa Francesco si reca alla Basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera davanti all'immagine della "Salus Populi Romani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev