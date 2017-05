Roma, (askanews) - Una visita lampo del presidente americano Donald Trump a Roma, in una Capitale blindatissima. Prima l'incontro con il Papa, poi la stretta di mano con Mattarella e infine il pranzo a Villa Taverna comn Gentiloni. Intanto, dopo la visita in Vaticano, la moglie Melania prosegue per un incontro con i piccoli pazienti dell'Ospedale Bambino Gesù, mentre la figlia Ivanka visita la Comunità di Sant'Egidio.