Papa: non mettiamoci comodi in poltrona, sale il colesterolo, diamoci una mano sempre

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2017 Si e' svolta la festa per i 150 anni dalla nascita dell'Azione Cattolica, in migliaia si sono radunati a piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Francesco, alla cerimonia ha partecipato anche la sindaca di Roma Vigrinia Raggi. -il discorso del Papa' ha toccato anche temi di attualita', rivolgendo un appello per cio' che sta accadendo in Macedonia e ritornando sul suo ultimo viaggio in Egitto, dove ha incontrato il Grande Imam. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev