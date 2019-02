Papa: religioni si impegnino di più per riconciliazione e pace

Abu Dhabi, 4 feb. (askanews) - "Non c'è alternativa: o costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro". Lo ha detto Papa Francesco nel discorso che ha pronunciato all'incontro interreligioso che si è svolto al Founder's Memorial di Abu Dhabi. "Le religioni, in particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture" ha detto il pontefice, che poi ha voluto parlare della situazione del Medioriente."In tutta l'amata e nevralgica regione mediorientale auspico opportunità concrete di incontro, società di persone di diverse religioni abbiano il medesimo diritto di cittadinanza e alla sola violenza in ogni sua forma sia tolto tale diritto".Il "Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune" firmato questo pomeriggio ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib non è soltanto una pietra miliare nei rapporti tra cristianesimo e islam ma rappresenta anche un messaggio con un forte impatto sulla scena internazionale. Il Documento è un vibrante appello a rispondere con il bene al male, a rafforzare il dialogo interreligioso e a promuovere il rispetto reciproco per sbarrare la strada a quanti soffiano sul fuoco dello scontro di civiltà.