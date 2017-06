Roma (askanews) - "Per quanto riguarda il vasto e complesso fenomeno migratorio, è chiaro che poche nazioni non possono farsene carico interamente, assicurando un ordinata integrazione dei nuovi arrivati nel proprio tessuto sociale: per tale ragione, è indispensabile e urgente che si sviluppi un'ampia e incisiva cooperazione internazionale". Così Papa Francesco, nel suo discorso durante la visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.