Parata a Bengasi, Haftar lancia un'offensiva contro i terroristi

Roma, (askanews) - Il generale libico Khalifa Haftar, le cui milizie controllano la Libia orientale, ha annunciato, durante una grande parata militare a Bengasi il varo di un'operazione militare per "liberare" dai terroristi la località di Derna, in mano ai gruppi jihadisti dal 2011."E' scoccata l'ora zero per la liberazione di Derna", hadetto Haftar, precisando che le sue forze hanno iniziato abombardare le posizioni delle milizie jihadiste all'interno della città, un migliaio di chilometri ad est di Tripoli.