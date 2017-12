Pareti nere e cenere: ciò che rimane del palazzo bruciato a NY

Roma, (askanews) - I vigili del fuoco di New York hanno diffuso le immagini dell'interno del palazzo del Bronx, a New York, dove è divampato un mega incendio, in una cucina del primo piano, provocato da un bambino di 3 anni che giocava con i fornelli. Nel rogo sono morte 12 persone, tra cui quattro bambini.Il fuoco si sarebbe poi propagato attraverso le scale, che avrebbero agito come una canna fumaria. Scale che i residenti non sono riusciti a usare, morendo nel tentativo di salvarsi. L'edificio non ha mostrato "nulla di inusuale dal punto di vista strutturale", mentre non è chiaro se tutti i rilevatori di fumo abbiano funzionato.