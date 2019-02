(Agenzia Vista) Milano, 08 febbraio 2019 Pari opportunita, Comi, basta discriminazione a donne nello sport, non riconosciute professioniste "Basta discriminazione a donne nello sport, ancora non riconosciute come professioniste per una legge del 1981". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi da Casa MIlan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev