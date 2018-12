Parigi, atto quinto di gilet gialli: proteste agli Champs Elyseés

Roma, (askanews) - A Parigi va in scena "l'atto quinto" dei gilet gialli, agli Champs Elyseés. Le autorità sperano che la manifestazione si svolga in modo pacifico dopo le concessioni del presidente Emmanuel Macron in materia di potere di acquisto.Nella capitale francese sono tuttavia schierati 8mila agenti in assetto antisommossa, appoggiati da quattordici mezzi blindati della gendarmeria; in tutto il Paese sono stati mobilitati 69mila poliziotti contro gli 89mila della scorsa settimana, mentre musei e monumenti - nonché i grandi magazzini - che sabato scorso avevano chiuso i battenti rimarranno aperti.