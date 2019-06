Parigi brucia ancora: incendio in palazzina causa almeno 3 morti

Parigi, 22 giu. (askanews) - Un violento incendio si è sviluppato alla alba di oggi a Parigi, in una palazzina di sei piani nell'XIesimo arrondissement, uccidendo almeno tre persone, mentre tra i 27 feriti uno è in condizioni critiche.Sul posto 200 vigili del fuoco che hanno effettuato 15 salvataggi, mentre le fiamme sono state domate ma non ancora spente. Secondo i soccorritori il fuoco si è propagato velocemente nella tromba dell'ascensore dell'immobile al 7 di rue de Nemours, costruito negli anni Settanta. La causa dell'incendio non è ancora nota. Oltre agli appartamenti, il palazzo ospita un ristorante e un hammam.