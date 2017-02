Parigi, panico al Louvre. I testimoni: un fuggi fuggi generale

Parigi (askanews) - Panico tra la gente a Parigi dopo che un uomo armato di machete ha attaccato una pattuglia di militari al museo del Louvre, prima di essere gravemente ferito dai colpi di arma da fuoco di uno dei soldati. "Abbiamo udito degli spari, non abbiamo capito di cosa si trattasse. Abbiamo evacuato il negozio e tutti i dipendenti sono usciti. Ecco cosa è successo", ha detto un uomo che lavora vicino al museo parigino. "Siamo scioccati, dei colleghi piangevano, è stato un momento di paura, panico""Prima di tutto abbiamo visto dei clienti correre via, abbiamo capito subito che era qualcosa di serio, abbiamo iniziato a correre anche noi e siamo usciti", ha detto una donna. "È stato tutto molto rapido, era il panico, tutti che fuggivano. Abbiamo pensato alla nostra vita, abbiamo avuto davvero paura""Abbiamo solo visto tanta gente correre - ha detto un'altra testimone - non abbiamo visto l'aggressore né gente stesa a terra. Solo gente che fuggiva".