Parigi, torna l'incubo terrorismo: uomo con un machete al Louvre

Parigi (askanews) - Torna la paura e l'incubo terrorismo a Parigi. Intorno alle 9 e 50 di venerdì 3 febbraio 2017, un uomo ha cercato di entrare nel museo del Louvre con due zaini, insospettendo i 4 militari addetti alla sicurezza che hanno provato a bloccarlo. A quel punto l'uomo, gridando "Allah akbar" ha tentato di colpire i militari con un machete.Per tutta risposta uno dei poliziotti ha fatto fuoco ferendo gravemente l'aggressore. Un militare è stato colpito è rimasto ferito solo lievemente. Fermata anche una seconda persona per "comportamenti sospetti"."Il soldato più vicino - ha spiegato il capo della polizia di Parigi, Michel Cadot - ha sparato per difendersi dall'aggressore che l'ha colpito di striscio sulla testa; ha esploso 5 proiettili ferendo gravemente l'attentatore allo stomaco. Abbiamo controllato i due zaini che aveva con sé e non abbiamo trovato tracce di esplosivo né alto tipo di minacce potenziali".Si tratta "chiaramente di un attacco terroristico", ha affermato il primo ministro francese, Bernard Cazeneuve, commentando l'accaduto. L'accesso alla zona del Louvre è stata immediatamente bloccata dalle forze di sicurezza. Chiusa anche la fermata della metro "Palais Royal Musée du Louvre". Solo quando la situazione si è normalizzata i turisti presenti all'interno del museo sono stati fatti evacuare a gruppi, in totale sicurezza.