Parlamentarie M5s, problemi per votare alcuni ci hanno impiegato due ore, le voci degli attivisti

(Agenzia Vista) Pescara, 21 gennaio 2018 Parlamentarie, attivisti M5s lamentano ritardi per le votazioni, dalle due ore ai pochi minuti per esprimere una preferenza Luigi Di Maio arrivera' al Villaggio Rousseau per presentare le candidature e le liste con cui il Movimento 5 Stelle si presentera' alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Gli attivisti hanno votato sulla piattaforma Rousseau i candidati, ma molti hanno riscontrato problemi durante il voto, da chi ha impiegato pochi minuti a chi e' dovuto stare due ore davanti al pc per esprimere il proprio consenso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev