(Agenzia Vista) Iran, 30 aprile 2018 Parrucche e barbe finte, l'unico modo per le donne in Iran di entrare allo stadio Questa ragazza ha voluto pubblicare su Instagram la sua giornata allo stadio, per mostrare come una donna deve camuffarsi per riuscire ad entrare a guardare la partita. Dal 1979 è proibito alle donne l'ingresso negli stadi, ma in tante usano parrucche e barbe finte per eludere la sicurezza. fonte Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev