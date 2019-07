Partita la marcia No Tav da Venaus a Chiomonte in direzione del cantiere

(Agenzia Vista) Venaus, 27 luglio 2019 E' partita la marcia No Tav da Venaus diretta verso Chiomonte in direzione del cantiere dell'infrastruttura per protestare contro l'ultima decisione del Governo sull'alta velocità Torino-Lione. _Courtesy Facebook Potere al Popolo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev